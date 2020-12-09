Шмигаль назвав умови нового “локдауну”
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Кабінет міністрів сьогодні запровадить в Україні карантин з 8 по 24 січня. Про те, які обмеження буде запроваджено, повідомив під час засідання уряду прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.
“Що саме передбачатиме посилений карантин: заборона роботи кафе, ресторанів, барів крім замовлень на виніс, магазинів непродовольчих товарів, кінотеатрів, фітнес клубів, спортзалів, театрів, а також ТРЦ за виключенням, коли у ТРЦ реалізується лише торгівля продуктами харчування, ліками, товарами особистої гігієни та побутової хімії. Будуть відправлені на канікули всі заклади освіти крім дитячих садків. Буде заборона будь-яких розважальних, рекламних, спортивних, культурних, масових заходів на цей період”, - сказав Шмигаль.
Водночас, з його слів, продовжить працювати громадський транспорт, продуктові магазини, аптеки, банки, готелі.
Нагадаємо, уряд офіційно визначився з датами локдауну: посилення обмежень з 8 по 24 січня.