Уряд офіційно визначився з датами локдауну: посилення обмежень з 8 по 24 січня

“З 8 по 24 січня 2021 року будуть введені посилені карантинні обмеження - “зимові канікули заради безпеки”. Вони робляться для того, щоб недопустити розгортання нової хвилі захворюваності”, - зазначив Прем'єр.

Раніше УНН повідомляв, що уряд планує локдаун у січні і попередньо визначився з датами - з 8 січня на два з половиною тижні.

Уряд вже вводив "карантин вихідного дня" до кінця листопада - простими словами, не мало працювати нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ. Згодом почалися розмови про можливість повного локдауну на зимові свята, утім у МОЗ зауважили, що пропонуватимуть уряду ввести локдаун із початку січня. 8 грудня, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що на найближчому засіданні Кабінет міністрів України повідомить точну дату введення жорсткого карантину, але, ймовірно, це буде не 2 січня.

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин - до 31 грудня включно.