Степанов про локдаун: це не буде 2 січня

“Ми завтра фіналізуємо цей документ (комплекс заходів під час карантинних обмежень — ред.) і під час засідання уряду повідомимо (про нього — ред.). Зараз відбуваються останні консультації з моїми колегами, адже ви знаєте, що Міністерство охорони здоров'я розробляє та відправляє іншим колегам (документ — ред.), а вони вже візують або вносять зміни до нього. Я б хотів побачити фіналізований документ і потім ми вже відразу всім розкажемо. Можу точно сказати, що буде працювати транспорт.

І я думаю, що це буде не 2 січня. І ще раз наголошую: якщо ми говоримо про кінцеві обмеження, які будуть діяти, то для мене важливо, щоб вони були дієвими. Тому, важливо мати реальний локдаун, а не напівбутафорний", - повідомив міністр.

Степанов також заявив, що для МОЗ необхідно пояснити людям важливість введення жорсткого карантину з максимальними обмеженнями.

“Наприкінці січня у нас (в Україні — ред.) розпочинається сезонне зростання кількості хворих на грип. І ми повинні підійти до цього пікового зростання з найменшою кількістю хворих на COVID-19. Тому що це додаткове серйозне завантаження нашої медичної системи. Ми готуємося до цих речей і фінальна версія щодо обмежень буде вже завтра. Ми її презентуємо”, - заявив міністр.

Натомість міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов заявив, що суворі карантинні обмеження в новорічні свята – менше вдарять по економіці країни, аніж їх запровадження в грудні.

Нагадаємо, у п'ятницю, 4 грудня, Президент Володимир Зеленський повідомив, що введення жорстких карантинних обмежень уникнути буде складно, але чи буде локдаун запроваджений у січні - ще невідомо.

Додамо, що головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що посилений карантин можуть запровадити на початку січня 2021 року. Але дату оголосять 9 грудня.