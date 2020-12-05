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Ляшко повідомив, коли оголосять дату наступного локдауну

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Посилений карантин в Україні можуть запровадити на початку січня 2021 року. Але дату оголосять 9 грудня. Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.

За його словами, наразі розглядається три дати на початку січня, а точну дату запровадження карантину мають оголосити у середу, 9 грудня, на засіданні уряду.

Він додав, що на відміну від повного локдауну, який був навесні, у січні працюватиме транспорт, готелі та гірсько-лижні курорти. Також залишатимуться відчиненими продуктові магазини

При цьому уряд планує повністю заборонити роботу закладів харчування, буде дозволена лише доставка. Також планують закрити школи, садочки, спортзали та розважальні центри. З епідеміологічними обмеженнями можуть дозволити роботу храмів.

Ляшко наголосив, що це орієнтовні обмеження, а остаточно з карантинними заходами уряд визначиться наступного тижня. За прогнозами, тритижневий карантин може суттєво знизити щоденний приріст хворих.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що уряд розробляє перелік можливих протиепідемічних обмежень, зокрема, враховуючи відповіді та пропозиції, які в опитуванні надали голови міст та обласних державних адміністрацій.

За весь час пандемії в Україні, станом на 5 грудня, захворіли понад 801 тисяча людей, більш ніж 412 тисяч одужали, померли – 13 421.

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