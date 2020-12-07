Немчінов: поєднання локдауну зі святами — менш болюче для країни, аніж запровадження його негайно
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Суворі карантинні обмеження в новорічні свята – менше вдарять по економіці країни, аніж їх запровадження в грудні. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, інформує УНН.
“Ми розуміємо, що жорсткі обмеження — це удар по економіці. Чим жорсткіші вони будуть, тим важче буде з них виходити. Тому, власне, говориться про те, що суміщення більш жорстких обмежень із святковим періодом, для економіки буде менш болючим, аніж запровадження їх негайно”, - зазначив Немчінов
Нагадаємо, у п'ятницю, 4 грудня, Президент Володимир Зеленський повідомив, що введення жорстких карантинних обмежень уникнути буде складно, але чи буде локдаун запроваджений у січні - ще невідомо.
При цьому Глава держави заявив, що локдаун у грудні “нам не потрібен”.
Додамо, що головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що посилений карантин можуть запровадити на початку січня 2021 року. Але дату оголосять 9 грудня.