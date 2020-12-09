Уряд планує майже тритижневий локдаун з 8 січня
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Уряд планує локдаун у січні і попередньо визначився з датами - з 8 січня на два з половиною тижні. Про це стало відомо УНН від джерела в уряді.
Так, уряд планує ввести локдаун з 8 по 25 січня.
Повний перелік можливих карантинних обмежень, які планують ввести на випадок локдауну, планують представити на засіданні Кабінету міністрів України 9 грудня.
Уряд вже вводив "карантин вихідного дня" до кінця листопада - простими словами, не мало працювати нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ. Згодом почалися розмови про можливість повного локдауну на зимові свята, утім у МОЗ зауважили, що пропонуватимуть уряду ввести локдаун із початку січня.
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин - до 31 грудня включно.