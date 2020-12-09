Уряд сьогодні планує розповісти про перелік обмежень локдауну
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Повний перелік можливих карантинних обмежень, які планують ввести у випадку встановлення локдауну, планують представити на сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів України. Про це на своїй сторінці у Facebook написав раніше Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.
“Повний перелік можливих карантинних обмежень буде представлений на засіданні уряду 9 грудня”, — написав Шмигаль.
Нагадаємо, Шмигаль повідомляв, що є припущення, що з січня необхідно буде запроваджувати більш жорстокі карантинні заходи. Під заборону можуть потрапити ТРЦ, нічні клуби, святкові ярмарки, хостели, кінотеатри та музеї. Також можливі обмеження роботи громадського транспорту та закладів громадського харчування.
Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський повідомив, що локдауну в грудні не буде.
Як повідомлялося, міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів, що Кабінет міністрів України 9 грудня повідомить точну дату введення жорсткого карантину, але, ймовірно, це буде не 2 січня.