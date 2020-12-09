Правительство сегодня планирует рассказать о перечне ограничений локдауна

"Полный перечень возможных карантинных ограничений будет представлен на заседании правительства 9 декабря", - написал Шмыгаль.

Напомним, Шмыгаль сообщал, что есть предположение, что с января необходимо будет вводить более жестокие карантинные меры. Под запрет могут попасть ТРЦ, ночные клубы, праздничные ярмарки, хостелы, кинотеатры и музеи. Также возможны ограничения работы общественного транспорта и заведений общественного питания.

Напомним, Президент Владимир Зеленский сообщил, что локдауна в декабре не будет.



Как сообщалось, министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что Кабинет министров Украине 9 декабря сообщит точную дату введения жесткого карантина, но, вероятно , это будет не 2 января.