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Не працюватимуть нічні клуби, ТРЦ та святкові ярмарки: Шмигаль назвав можливі карантинні обмеження січня

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Є припущення, що з січня необхідно буде запроваджувати більш жорстокі карантинні заходи. Так, під заборону можуть потрапити ТРЦ, нічні клуби, святкові ярмарки, хостели, кінотеатри та музеї. Також можливі обмеження роботи громадського тарнспорту та закладів громадського харчування. Про це на своїй сторінці у Facebook написав Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.

"З урахуванням динаміки захворюваності, припускаємо, що запроваджувати більш жорсткі карантинні заходи доведеться вже в січні", - зазначив він.

За словами Шмигаля, наразі спільно з місцевою владою уряд працює над переліком можливих обмежень, для цього очільники міст та ОДА пройшли опитування та надали власну думку.

"Зокрема, підтримують заборону або обмеження діяльності: святкових концертів, дискотек і нічних клубів, масових заходів у приміщеннях, хостелів, ТРЦ — 100%; музеїв, кінотеатрів і театрів, закладів громадського харчування з організацією дозвілля — 95%; святкових ярмарків, спортзалів і фітнес-центрів — 90%", - додав Шмигаль.

Прем’єр-міністр додав, що водночас міські голови та керівники ОДА виступають за роботу з частковими обмеженнями громадського транспорту (не більше, ніж кількість сидячих місць), закладів громадського харчування (доставка або на винос) та готелів (без зон розваг та харчування).

"Повний перелік можливих карантинних обмежень буде представлений на засіданні Уряду 9 грудня", - підсумував Шмигаль.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський повідомив, що локдауну в грудні не буде.

Також повідомлялося, що у випадку введення більш жорстких карантинних обмежень функціонування всіх видів транспорту не буде призупинятися.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я рекомендуватиме уряду України ввести плановий жорсткий карантин з максимальними обмеженнями, починаючи з перших чисел січня, щоб збити хвилю розповсюдження COVID-19.

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