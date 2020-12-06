Не будут работать ночные клубы, ТРЦ и праздничные ярмарки: Шмыгаль назвал возможные карантинные ограничения января

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Есть предположение, что с января необходимо будет вводить более жестокие карантинные мероприятия. Так, под запрет могут попасть ТРЦ, ночные клубы, праздничные ярмарки, хостелы, кинотеатры и музеи. Также возможны ограничения работы общественного тарнспорта и заведений общественного питания. Об этом на своей странице в Facebook написал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.