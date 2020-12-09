Правительство официально определилось с датами локдауна: усиление ограничений с 8 по 24 января

"С 8 по 24 января 2021 года будут введены усиленные карантинные ограничения - "зимние каникулы ради безопасности". Они делаются для того, чтобы не допустить развертывания новой волны заболеваемости", - отметил Премьер.

Ранее УНН сообщал, что правительство планирует локдаун в январе и предварительно определился с датами - с 8 января на две с половиной недели.

Правительство уже вводило "карантин выходного дня" до конца ноября - простыми словами, не должно было работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений. Позже начались разговоры о возможности полного локдауна на зимние праздники, впрочем в Минздраве отметили, что будут предлагать правительству ввести локдаун с начала января. 8 декабря министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что на ближайшем заседании Кабинет министров Украины сообщит точную дату введения жесткого карантина, но, вероятно, это будет не 2 января.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин - до 31 декабря включительно.