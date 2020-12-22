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В Украине уже 979 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 8 513

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 декабря. УНН. В Украине на 8:00 22 декабря зафиксировано уже 979 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост - более 8,5 тысячи, рост по сравнению с сутками ранее, впрочем количество выздоровевших за сутки значительно превышает количество заболевших. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.

В Украине уже 979 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 8 513

"8513 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 22 декабря 2020 года. В частности, заболели 415 детей и 368 медработников", - сообщил Степанов.

Также, по его словам, за прошедшие сутки:

  • госпитализированы - 1318 человек;
  • летальных исходов - 232;
  • выздоровели - 14 020 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки - 46 696 (в том числе методом ПЦР - 26 341, методом ИФА - 20 355).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 979 506 человек;
  • выздоровели - 600 288 человек;
  • летальных исходов - 16 897;
  • проведение ПЦР-тестов - 5 307 601.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1159), Днепропетровской (992), Одесской (914), Запорожской (665) и Киевской (559) областях", - отметил министр.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев - 102282 случаи;
  • Винницкая область - 21 145 случаев;
  • Волынская область - 31 138 случаев;
  • Днепропетровская область - 54 147 случаев;
  • Донецкая область - 32 760 случаев;
  • Житомирская область - 36 810 случаев;
  • Закарпатская область - 27 303 случая;
  • Запорожская область - 48 454 случая;
  • Ивано-Франковская область - 42 090 случаев;
  • Киевская область - 54022 случаи;
  • Кировоградская область - 7861 случай;
  • Луганская область - 8994 случая;
  • Львовская область - 57 401 случай;
  • Николаевская область - 27 479 случаев;
  • Одесская область - 65503 случаи;
  • Полтавская область - 32 506 случаев;
  • Ровенская область - 38 920 случаев;
  • Сумская область - 38 321 случай;
  • Тернопольская область - 32 579 случаев;
  • Харьковская область - 65 652 случая;
  • Херсонская область - 15 973 случая;
  • Хмельницкая область - 36 840 случаев;
  • Черкасская область - 35 413 случаев;
  • Черновицкая область - 38 555 случаев;
  • Черниговская область - 27 358 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Добавим, всего в мире COVID-19 заболело 77 342 399 человек, из них выздоровели 43 586 066. Количество умерших возросло до 1 701 656.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающий ситуацию с коронавируса в мире, Украина на 17-м месте по распространению и на 20-м - по количеству смертей от COVID-19.

Ранее в Минздраве разработали четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. Так, при сильном росте количества больных, в Украине возможен фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает "красная" зона карантина, мобилизация врачей, развертывание мобильных медицинских госпиталей и медицинская сортировка - врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационаре.

Правительство уже вводило "карантин выходного дня" до конца ноября - простыми словами, не должно было работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений. Позже начались разговоры о возможности полного локдауна на зимние праздники, впрочем, в Минздраве отметили, что будут предлагать правительству ввести локдаун с начала января. Так, 9 декабря правительство объявило, что жесткий карантин в Украине вводится с 8 по 24 января. При этом в Украине с 19 декабря ввели новые карантинные ограничения.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин. В общем действие ограничений продлено до 28 февраля.

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