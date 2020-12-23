Пандемия: в мире COVID-19 заболели почти 78 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. По состоянию на утро среды в мире инфекцией, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, заразились уже почти 78 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).
Всего в мире COVID-19 инфицировано 77 958 369 человек, из них выздоровели 43 967 060. Количество умерших возросло до 1 715 945.
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (18 217 390), Индия (10 075 116), Бразилия (7 318 821), Россия (2 878 382), Франция (2 547 577), Великобритания (2 116 608), Турция (2 062 960) и Италия (1 977 370).
В лидерах по количеству инфицированных COVID-19 в мире также:
— Испания (1 829 903);
— Германия (1 556 708);
— Аргентина (1 555 279);
— Колумбия (1 530 593);
— Мексика (1 338 426);
— Польша (1 214 525);
— Иран (1 170 743).
По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса, количество случаев COVID-19 в Украине уже превысило миллион — 1 007 627. По последним данным Минздрава Украины, в стране было зафиксировано 979 тыс. случаев коронавируса, из них 16 897 — летальные.
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (322 589), Бразилии (188 259) и Индии (146 111).
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.