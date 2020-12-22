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У Білорусі після втручання Ватикану дозволили архієпископу повернутися до країни

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. Посольство Ватикану повідомило про відсутність перешкод для повернення католицького архієпископа Мінсько-Могильовського Тадеуша Кондрусевича в Білорусь з-за кордону. Про це йдеться в заяві Римсько-католицької церкви в Білорусі, передає УНН.

У Білорусі після втручання Ватикану дозволили архієпископу повернутися до країни

“Апостольська нунціатура в Республіці Білорусь повідомляє, що 22 грудня 2020 року надійшла інформація з компетентних державних органів про те, що архієпископ Тадеуш Кондрусевич не має перешкод для повернення на територію Республіки Білорусь”, — йдеться в повідомленні.

Відзначається, що таких результатів вдалося домогтися від влади Білорусі після прохання Папи Римського Франциска про повернення архієпископа Тадеуша Кондрусевича для святкування Різдва Христового.

За словами глави МЗС Білорусі Володимира Макеєва, прохання Папи Римського Франциска було адресоване особисто президенту Білорусі Олександру Лукашенку.

“Папа Римський Франциск вважав за можливе направити свого посланника — нунція в Великобританії [Клаудіо] Гуджеротті з відповідним листом, адресованим голові білоруської держави. У ньому викладалася відповідне прохання, пов’язане з відомою персоною архієпископа Мінсько-Могильовського Тадеуша Кондрусевича. Виходячи саме з почуття глибокої поваги до Папи Римського і зі своїх особистих добрих відносин, глава білоруської держави вважає за можливе піти назустріч проханню Папи Римського і дати відповідне доручення”, — заявив Макей в ході брифінгу з пресою.

Нагадаємо, митрополиту Мінсько-Могилевському, голові Конференції католицьких єпископів Білорусі Тадеушу Кондрусевичу відмовили у в’їзді в Білорусь 31 серпня, коли він повертався з Польщі. До цього архієпископ неодноразово критикував білоруську владу за насильство по відношенню до протестуючих проти режиму президента Олександра Лукашенка.

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