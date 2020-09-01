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Голову Католицької церкви Білорусі не пропустили до країни при поверненні з Польщі

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. Голову Католицької церкви Білорусі архієпископа Тадеуша Кондрусевича білоруські прикордонники не впустили до Білорусі, коли він повертався додому з Польщі. Про це пише білоруське “Радіо Свобода”, передає УНН.

Голову Католицької церкви Білорусі не пропустили до країни при поверненні з Польщі

Зазначається, що митрополит Кондрусевич — громадянин Білорусі. За словами генерального вікарія Мінсько-Могилевської єпархії епіскопа Юрія Касабуцького в понеділок, 31 серпня, архієпископ Тадеуш Кондрусевич повертався з закордонного відрядження.

На пограничному переході “Кузниця — Білосток — Брузги” прикордонники Біларусі без оголошень причин відмовили голові Білоруського католицького єпископату у в’їзді до країни.

Прес-секретар Білоруської католицької церкви отець Юрій Санько повідомив, що митрополит Тадеуш Кондрусевич повернувся до Польщі.

“Митрополит Тадеуш Кондрусевич повернувся на територію Польщі. Він і далі буде намагатися повернутися додому. І тут ми будемо протестувати, звертатися до всіх держструктур Білорусі, тому що Католицька церква Білорусі не може існувати без свого лідера. Ніяких оголошень цього рішення від влади ми не отримували”, — сказав Юрій Санько.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Прем’єр Польщі порівняв ситуацію у Білорусі з революцією

Як повідомляв УНН, протести в Білорусі тривають з 9 серпня у зв’язку з результатами голосування на виборах, за якими переміг чинний президент Олександр Лукашенко. Лідер Білорусі заговорив про військову загрозу для країни та привів половину армії в бойову готовність. Він також заявив, що протести у Білорусі планують і направляють США, а європейці підіграють. У центрі Мінська та в інших містах продовжуються сутички протестувальників з правоохоронцями та затримання учасників протестів.

Нагадаємо, ЄС не визнає результати виборів президента Білорусі. За словами канцлера ФРН Ангели Меркель, голосування не було ні справедливим, ні вільним.

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