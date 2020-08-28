Лукашенко заговорив про військову загрозу: половину армії привели в бойову готовність

"І те, що я вас напружую зараз з приводу цих гусениць танків на території Польщі і Литви, так слухайте, ми ж не ідіоти. Були під Берліном американські F-16, ну і нехай стоять там. Ні, вони їх перекинули сюди - 15 -20 хвилин підльоту до нашої території. Для мене це як для головнокомандувача - питання. 18 літаків. Незрозуміло, що у них на підвісках. Може бути, ядерна зброю. Я виходжу з гіршого варіанту. Тому я повинен був відреагувати", - сказав Лукашенко, говорячи про військову загрозу.

Також він додав, що у відповідь НАТО він теж розгорнув біля кордонів частини, половину армії привів у бойову готовність. Лукашенко зазначив, що в цій ситуації на тлі зовнішніх загроз ще й змушений тримати певний резерв військовослужбовців з урахуванням суспільно-політичної обстановки.

"Це що, нормально? І ви мене починаєте критикувати, що я з автоматом там бігаю по вулиці і готовий стріляти у власний народ. Слухайте, я за чверть століття в народ ніколи пальцем не показував, не те що стріляти", - підкреслив Лукашенко.

Нагадаємо, чинний Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що "заварушку" в Білорусі планують і направляють США, а європейці підіграють.