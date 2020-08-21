Лукашенко заявил, что США готовили "заварушку" в Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Действующий Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "заварушку" в Беларуси планируют и направляют США, а европейцы подыгрывают. Об этом сообщает УНН со ссылкой на БЕЛТА.
"Нам готовили эту вот "заварушку". И Россия боялась нас потерять. Запад нас как-то подтянуть решил, конечно же, как мы видим сейчас, против России. Сейчас они хотят установить этот балто-черноморский коридор, санитарный кордон - три балтийских республики, мы и Украина. Мы тут одно звено остались. Планируют все это и направляют США, а европейцы подыгрывают. Сказано так - сделают так", - сказал Лукашенко.
По его словам, создан специальный центр под Варшавой, Беларусь его контролирует и знает, чем он занимается.
"Начали лязгать гусеницами. Понимаете, когда неспокойно рядом и танки начинают передвигаться и самолеты летать, это неслучайно", - подчеркнул Лукашенко.
Напомним, министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей обсудил с заместителем Государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хейли о ситуации после выборов в Беларуси.