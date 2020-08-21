Лукашенко заявив, що США готували "заворушку" у Білорусі

"Нам готували цю ось "заворушку". І Росія боялася нас втратити. Захід нас якось підтягнути вирішив, звичайно ж, як ми бачимо зараз, проти Росії. Зараз вони хочуть встановити цей балто-чорноморський коридор, санітарний кордон - три балтійські республіки, ми і Україна. Ми тут одна ланка залишилися. Планують все це і направляють США, а європейці підіграють. Сказано так - зроблять так", - сказав Лукашенко.

За його словами, створено спеціальний центр під Варшавою, Білорусь це контролює і знає, чим він займається.

"Почали брязкати гусеницями. Розумієте, коли неспокійно поруч і танки починають пересуватися і літаки літати, це не випадково", - підкреслив Лукашенко.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей обговорив із заступником Державного секретаря США з політичних питань Девідом Хейлі про ситуацію після виборів у Білорусі.