Глава МИД Беларуси обсудил с представителем Госдепа США ситуацию после выборов

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 76989 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 100991 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 125276 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 106560 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 126434 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100998 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101854 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103835 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101901 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101493 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Глава МИД Беларуси обсудил с представителем Госдепа США ситуацию после выборов

Глава МИД Беларуси обсудил с представителем Госдепа США ситуацию после выборов

Киев  •  УНН

 • 12395 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей поговорил с заместителем Государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хейли о ситуации после выборов в Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба МИД Беларуси, передает УНН.

“Собеседники обсудили поствыборную ситуацию в Беларуси, а также обменялись мнениями о перспективах дальнейшего двустороннего взаимодействия. Министр поблагодарил американскую сторону за неизменную поддержку суверенитета и независимости Республики Беларусь”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что разговор состоялся 20 августа по инициативе американской стороны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп планирует обсудить с представителями РФ ситуацию в Беларуси

Как сообщал УНН, сенатор-демократ Крис Мерфи призвал администрацию президента США Дональда Трампа не отправлять американского посла в Беларусь из-за протестов после выборов президента в стране.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о намерении назначить послом в Минске карьерного дипломата Джули Фишер, которая является высокопоставленным чиновником Госдепартамента по Европе. Ранее она работала в НАТО, а также в России, Грузии и Украине. Ее назначение должно быть одобрено Сенатом США.

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