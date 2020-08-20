Глава МИД Беларуси обсудил с представителем Госдепа США ситуацию после выборов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей поговорил с заместителем Государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хейли о ситуации после выборов в Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба МИД Беларуси, передает УНН.
“Собеседники обсудили поствыборную ситуацию в Беларуси, а также обменялись мнениями о перспективах дальнейшего двустороннего взаимодействия. Министр поблагодарил американскую сторону за неизменную поддержку суверенитета и независимости Республики Беларусь”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что разговор состоялся 20 августа по инициативе американской стороны.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп планирует обсудить с представителями РФ ситуацию в Беларуси
Как сообщал УНН, сенатор-демократ Крис Мерфи призвал администрацию президента США Дональда Трампа не отправлять американского посла в Беларусь из-за протестов после выборов президента в стране.
Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о намерении назначить послом в Минске карьерного дипломата Джули Фишер, которая является высокопоставленным чиновником Госдепартамента по Европе. Ранее она работала в НАТО, а также в России, Грузии и Украине. Ее назначение должно быть одобрено Сенатом США.