Трамп планує обговорити з представниками РФ ситуацію у Білорусі

Трампа запитали, чи підтримує він протестувальників у Білорусі та чи має він у зв'язку з ситуацією в Республіці повідомлення для Москви, на що президент США відповів: "Ви маєте зрозуміти мене: мені подобається бачити демократію. Демократія - це дуже важливе слово. Я не думаю, що в Білорусі занадто багато демократії. Але ми говоримо з багатьма людьми, ми плануємо обговорити це з Росією, і ми неодмінно говоритимемо з іншими людьми, які залучені. Але безсумнівно, там дуже великий марш, і здається, що це дуже мирний марш... Він здається дуже мирним протестом, і я підтримую демократію", - сказав Трамп.

Раніше Держсекретар США Майк Помпео висловив стурбованість тим, як були проведені президентські вибори в Білорусі. За словами дипломата, вони не були вільними і справедливими.

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У Білорусі з вечора 9 серпня тривають масові акції протестів. Протестувальники не згодні з результатами виборів президента, на яких, за офіційними даними, перемогу здобув чинний голова держави Олександр Лукашенко. Він є президентом Білорусі вже 26 років.

Люди заявляють, що результати виборів, за якими Лукашенко отримав 80% голосів, а його головна конкурентка Світлана Тіхановська — 10%, були сфальсифіковані.