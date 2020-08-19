Трамп планирует обсудить с представителями РФ ситуацию в Беларуси

Трампа спросили, поддерживает ли он протестующих в Беларуси и имеет ли он в связи с ситуацией в Республике сообщение для Москвы, на что президент США ответил: “Вы должны понять меня: мне нравится видеть демократию. Демократия — это очень важное слово. Я не думаю, что в Беларуси слишком много демократии. Но мы говорим со многими людьми, мы планируем обсудить это с Россией, и мы непременно будем говорить с другими людьми, которые вовлечены. Но несомненно, там очень большой марш, и кажется, что это очень мирный марш ... Он кажется очень мирным протестом, и я поддерживаю демократию”, — сказал Трамп.

Ранее Госсекретарь США Майк Помпео выразил обеспокоенность тем, как были проведены президентские выборы в Беларуси. По словам дипломата, они не были свободными и справедливыми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Сенате США выступили против отправки американского посла в Беларусь

В Беларуси с вечера 9 августа проходят массовые акции протеста. Протестующие не согласны с результатами выборов президента, на которых, по официальным данным, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Он является президентом Беларуси уже 26 лет.

Люди заявляют, что результаты выборов, по которым Лукашенко получил 80% голосов, а его главная конкурентка Светлана Тихановская — 10%, были сфальсифицированы.