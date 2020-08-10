Попередні результати виборів у Білорусі: Лукашенко отримав понад 80% голосів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. За попередніми підрахунками на президентських виборах у Білорусі чинний президент Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, а "проти всіх" проголосувало 6% виборців. Про це повідомляє УНН із посиланням на Nexta Live.
"ЦВК оприлюднила попередні підсумки виборів: Олександр Лукашенко - 80,23% Світлана Тіхановська - 9,9% Анна Канопацька - 1,68%, Андрій Дмитрієв - 1,04%, Сергій Черечень - 1,13%, проти всіх - 6,02%", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося в УНН раніше, чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко лідирує на дільницях, які надали дані.