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Попередні результати виборів у Білорусі: Лукашенко отримав понад 80% голосів

Попередні результати виборів у Білорусі: Лукашенко отримав понад 80% голосів

Київ • УНН

 • 22474 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. За попередніми підрахунками на президентських виборах у Білорусі чинний президент Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, а "проти всіх" проголосувало 6% виборців. Про це повідомляє УНН із посиланням на Nexta Live.

"ЦВК оприлюднила попередні підсумки виборів: Олександр Лукашенко - 80,23% Світлана Тіхановська - 9,9% Анна Канопацька - 1,68%, Андрій Дмитрієв - 1,04%, Сергій Черечень - 1,13%, проти всіх - 6,02%", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося в УНН раніше, чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко лідирує на дільницях, які надали дані.

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