Предварительные результаты выборов в Беларуси: Лукашенко получил более 80% голосов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. По предварительным подсчетам на президентских выборах в Беларуси действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, а "против всех" проголосовало 6% избирателей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Nexta Live.
"ЦИК обнародовал предварительные итоги выборов: Александр Лукашенко - 80,23% Светлана Тихановская - 9,9% Анна Канопацкая - 1,68%, Андрей Дмитриев - 1,04%, Сергей Черечень - 1,13%, против всех - 6,02%", - говорится в сообщении.
Как сообщалось в УНН ранее, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко лидирует на участках, которые предоставили данные.