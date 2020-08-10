ЦВК Білорусі: на дільницях, де підрахували голоси, лідером є Лукашенко

За словами Єрмошиної, рівень явки склав 84%. “Це ще не межа, тому що Мінськ буде уточнений, але він трохи зміниться, він буде більш як 80%”, — сказала вона.

“Щодо лідерства, кілька міст і районів у багатьох регіонах повідомили. У Мінську це Ленінський район без приєднаних до нього іноземних дільниць. Вони повинні звітувати до 15:00. У Ленінському районі взяли участь понад 64% виборців. Майже 67% проголосували за Лукашенка, майже 15% — за Тихановську, а 8,5% — проти всіх на третьому місці”, — заявила голова ЦВК.

Схожі дані — з результатом Лукашенка від 80% до 94% — Єрмошина оприлюднила з Брестської, Гомельської, Гродненської та Могилівської областей.

За даними державного екзит-полу, оприлюдненого державним агентством “БЕЛТА”, Олександр Лукашенко переміг на виборах президента Білорусі. У повідомленні стверджується, що Лукашенко здобув 79,7% голосів. Друге місце посіла опозиційна кандидатка Світлана Тихановська (6,8%), третє — Анна Канопацька (2,3%).

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