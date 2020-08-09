Протести після виборів у Білорусі: людей затримують, використовують світлошумові гранати, водомети

Перед цим були оприлюднені результати національного екзитполу. Так, згідно цих даних, за чинного президента країни Олександра Лукашенка проголосували 79,7% виборців, коли за основного опонента — Світлану Тихановську — лише 6,8%. Проте згодом у Тихановської оголосили про перемогу в першому турі на деяких виборчих дільницях. За інформацією закордонних спостерігачів, результати екзитполів за кордоном показали у Тихановської понад 81% голосів.

На посаду президента претендують чинний глава держави Олександр Лукашенко, співголова громадського руху “Говори правду” Андрій Дмитрієв, колишній депутат нижньої палати парламенту Анна Канопацька, домогосподарка Світлана Тихановська і голова партії “Білоруська соціал-демократична Грамада” Сергій Черечень. Нинішній президент Олександр Лукашенко керує Білоруссю з 1994 року. Це найтриваліший термін перебування на виборній посаді серед усіх європейських глав країн.