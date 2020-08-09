Протести після виборів у Білорусі: людей затримують, використовують світлошумові гранати, водомети

Станом на 00:30 понеділка, 10 серпня, більшість білоруських веб-порталів ЗМІ досі не працюють. Доступ до інформації журналісти та громадяни ширять через месенджери, зокрема через Telegram. Люди скаржаться на поганий інтернет зв’язок.
Через проблеми зі зв’язком відсутня однозначна інформація, проте більшість білоруських Telegram каналів, представників міжнародних та закордонних ЗМІ та громадських активістів — пишуть про чисельні затримання, масові акції протестів.
Зокрема, у мережі були оприлюднені відео та фото використання світлошумових гранат.
Так, у Мінську протестувальники почали зводити барикади з мусорних баків. Своєю чергою силовики незабаром почали штурмувати ці місця, де намагаються закріпитись протестувальники. Telegram канал NEXTA повідомляє, що кількість людей у столиці Білорусі, що виходять на вулиці, постійно зростає.
Telegram-канал Belamova публікує відео зі шеренгами силовиків, які ходять столицею Білорусі.
Громадський транспорт в столиці Білорусі майже повністю паралізований. ЗМІ пишуть про рух протестувальників до центру Мінська.
Telegram-канал NEXTA пише про стрілянину з боку силовиків. Наразі невідомо, яку зброю використовують правоохоронці. Раніше була інформація про використання гумових куль проти протестувальників.
В інших містах Білорусі повідомляється про чисельні сутички з правоохоронцями.
Так, у Новополоцьку повідомляється про сутички між протестувальниками та ОМОНом (АМАПом).
У містах Ліда та Жодино повідомляється, що співробітники ОМОНа опустили щити та не заважають протестувальникам.
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Нагадаємо, у Білорусі 9 серпня відбулись президентські вибори. О 20:00 неділі (співпадає з часом Києва) виборчі дільниці були зачинені. У деяких білоруських містах правоохоронці почали затримувати людей, які після закінчення виборів залишились поблизу виборчих дільниць. Раніше видання “Радыё Свабода” повідомляло, що у Мінську після завершення голосування на президентських виборах площу Незалежності оточили, всі виходи на неї були закриті.
Перед цим були оприлюднені результати національного екзитполу. Так, згідно цих даних, за чинного президента країни Олександра Лукашенка проголосували 79,7% виборців, коли за основного опонента — Світлану Тихановську — лише 6,8%. Проте згодом у Тихановської оголосили про перемогу в першому турі на деяких виборчих дільницях. За інформацією закордонних спостерігачів, результати екзитполів за кордоном показали у Тихановської понад 81% голосів.
На посаду президента претендують чинний глава держави Олександр Лукашенко, співголова громадського руху “Говори правду” Андрій Дмитрієв, колишній депутат нижньої палати парламенту Анна Канопацька, домогосподарка Світлана Тихановська і голова партії “Білоруська соціал-демократична Грамада” Сергій Черечень.
Нинішній президент Олександр Лукашенко керує Білоруссю з 1994 року. Це найтриваліший термін перебування на виборній посаді серед усіх європейських глав країн.