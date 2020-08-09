Вибори в Білорусі: усі виборчі дільниці закрилися, почався підрахунок голосів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. У Білорусі закрилися всі виборчі дільниці, комісії приступили до підрахунку голосів, передає УНН із посиланням на "БЕЛТА".
Так, всього на виборах утворено 5767 дільниць для голосування, у тому числі 44 за межами Білорусі.
"На тих, що були відкриті у військових частинах (13), санаторіях, профілакторіях, будинках відпочинку, лікарнях та інших організаціях охорони здоров'я, які надають медичну допомогу в стаціонарних умовах (231), дільничні комісії могли оголосити голосування закінченим і раніше 20:00, якщо свій вибір зробили всі виборці, включені до списку", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, на посаду президента претендують чинний глава держави Олександр Лукашенко, співголова громадського руху "Говори правду" Андрій Дмитрієв, колишній депутат нижньої палати парламенту Анна Канопацька, домогосподарка Світлана Тіхановська і голова партії "Білоруська соціал-демократична Грамада" Сергій Черечень.
Нинішній президент Олександр Лукашенко керує Білоруссю з 1994 року. Це найтриваліший термін перебування на виборній посаді серед усіх європейських глав країн.