Выборы в Беларуси: все избирательные участки закрылись, начался подсчет голосов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. В Беларуси закрылись все избирательные участки, комиссии приступили к подсчету голосов, передает УНН со ссылкой на "БЕЛТА".
Так, всего на выборах образовано 5767 участков для голосования, в том числе 44 за пределами Беларуси.
"На тех, что были открыты в воинских частях (13), санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях (231), участковые комиссии могли объявить голосование законченным и ранее 20:00, если свой выбор сделали все избиратели, включенные в список", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, на пост президента претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, домохозяйка Светлана Тихановская и председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.
Нынешний президент Александр Лукашенко руководит Беларусью с 1994 года. Это самый длительный срок пребывания на выборной должности среди всех европейских глав стран.