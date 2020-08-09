Опубліковані результати екзит-полу на виборах у Білорусі: Лукашенко набрав 79,7%
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. О 20:00 у Білорусі завершилися президентські вибори. Також були оприлюднені результати національного exit poll. Так, за чинного президента країни Олександра Лукашенка проголосували 79,7% виборців. Про це повідомляє УНН із посиланням на "БЕЛТА"
Так, Молодіжною лабораторією соціологічних досліджень РСОО "БКМО" на замовлення національного представництва Міждержавної телерадіокомпанії "Мир" у Республіці Білорусь було проведено національний exit poll (опитування на виході з виборчих дільниць) на виборах президента Білорусі, які відбулися сьогодні.
"За результатами exit poll Молодіжної лабораторії кандидати продемонстрували наступні результати: Олександр Лукашенко набирає 79,7%, Світлана Тіхановська 6,8%, Анна Канопацька 2,3%, Андрій Дмитрієв 1,1%, Сергій Черечень 0,9%. Проти всіх, за даними exit poll, проголосували 9,2% виборців", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що опитування проводилося на 320 дільницях по всій країні. Інтерв'юери пропонували виборцям, які проголосували, пройти анонімне опитування. Ставилося запитання про те, за кого респондент віддав свій голос. Відповіли на запитання 67,6%, відмовилися від відповіді 32,4%. Всього було опитано 12 340 осіб. Вибірка - багатоступенева, комбінована.
Як повідомляв УНН, у Білорусі 9 серпня стартували шості за роки незалежності президентські вибори. Голосування на виборах почалося о 08:00 (збігається з київським) на 5767 виборчих дільницях і завершилося о 20:00.
На посаду президента претендують чинний глава держави Олександр Лукашенко, співголова громадського руху "Говори правду" Андрій Дмитрієв, колишній депутат нижньої палати парламенту Анна Канопацька, домогосподарка Світлана Тіхановська і голова партії "Білоруська соціал-демократична Грамада" Сергій Черечень.
Нинішній президент Олександр Лукашенко керує Білоруссю з 1994 року. Це найтриваліший термін перебування на виборній посаді серед усіх європейських глав країн.