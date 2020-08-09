У Білорусі розпочались президентські вибори

ukru
18:42 • 34903 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

18:06 • 73138 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 83833 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 111177 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 117883 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 116177 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 151214 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 124974 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124690 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123858 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2 м/с
66 %
758 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 78172 перегляди
Україна не планує брати участь у переговорах США та рф у неділю – Подоляк

Україна не планує брати участь у переговорах США та рф у неділю – Подоляк

19 березня, 16:27 • 26644 перегляди
Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

19 березня, 16:36 • 32720 перегляди
Британія не пристала на вимогу путіна припинити допомогу Україні під час перемир’я - Bloomberg

Британія не пристала на вимогу путіна припинити допомогу Україні під час перемир’я - Bloomberg

19 березня, 16:42 • 26346 перегляди
У Києві чоловік стрибнув з Північного мосту: водолази дістали тіло

У Києві чоловік стрибнув з Північного мосту: водолази дістали тіло

19 березня, 17:32 • 28306 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 78172 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 102112 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 82716 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 151214 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 117030 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 50947 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 58350 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 107681 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 125958 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 125372 перегляди
Актуальне
У Білорусі розпочались президентські вибори

У Білорусі розпочались президентські вибори

Київ • УНН

 • 25094 перегляди

КИЇВ. 9 серпня. УНН. У Білорусі 9 серпня стартували шості за роки незалежності президентські вибори. Голосування на виборах почалось о 08:00 (збігається з київським часом) на 5 767 виборчих дільницях і завершиться о 20:00, передає УНН із посиланням на ЦВК Республіки Білорусь.

Для голосування, зокрема, було утворено 44 ділянки за кордоном. В Україні це можна зробити у диппредставництві Білорусі в Києві.

Цьогорічними кандидатами на вищий державний пост зареєстровано п’ять осіб — дружина опозиційного блогера Сергія Тіхановського Світлана, ексдепутат Ганна Канопацька, лідер кампанії “Говори правду” Андрій Дмитрієв, глава партії “Білоруська соціал-демократична Грамада” Сергій Черечень і діючий президент Олександр Лукашенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вибори у Білорусі: влада республіки заявила, що “не допустить хаосу та безладів на вулицях”

Попередній тиждень голосувань відзначився затриманнями опозиційно налаштованих активістів і політиків, а також однією з наймасовіших в історії республіки акцій протесту — мітингом Тіхановської в Мінську 30 липня. За оцінкою правозахисників, захід зібрав понад 60 тис. людей.

Головним опонентом для Лукашенко стала саме Тіхановська, навколо якої об’єдналися представники ряду інших сильних претендентів, які не зуміли пройти всі етапи виборчої кампанії та яким в результаті було відмовлено в реєстрації Центральною виборчою комісією (ЦВК) Білорусі. У республіці, де глава держави не змінювався 26 років і результат голосування майже завжди був передбачуваним, цьогорічна виборча кампанія має багато несподіваних поворотів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Лукашенко заявив, що українці заздрять білорусам

Всього на виборах зможуть проголосувати близько 6,8 млн білорусів. Вибори вважаються вдалими, якщо в голосуванні взяли участь більше половини громадян.

Президент буде вважатися обраним, якщо за нього проголосують більше половини громадян, які взяли участь в голосуванні. Передбачається, що попередні результати будуть оголошені ЦВК ближче до півночі. Другий тур президентських виборів в Білорусії проводився лише у 1994 році. В інших випадках Лукашенко перемагав в першому турі з великою перевагою.

Так, наприклад у 2015 році явка на виборах склала 87,22%. За Лукашенко віддали голоси 83,5% громадян, які взяли участь в голосуванні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У центрі Києва провели марш солідарності з Білоруссю

Виборча кампанія цього року проводилася в умовах протестних акцій опозиції, яка почали проводити мітинги ще на етапі збору підписів. Черги з охочих поставити підпис на підтримку Тіхановської шикувалися не тільки в Мінську, але й інших містах.

Після того як Цепкало і Бабарику відмовили в реєстрації, люди стали виходити на вулиці, шикуючись в “ланцюги солідарності”. За час виборчої кампанії, за даними місцевих правозахисників, силовики затримали близько 1,4 тис. осіб, кілька сотень були заарештовані. Міжнародні правозахисні організації закликали білоруську владу звільнити затриманих і припинити репресії щодо громадянського суспільства.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У ЦВК Білорусі відмовились встановити відеокамери на виборчих дільницях

Цьогорічні вибори пройдуть без участі спостерігачів від деяких міжнародних структур. Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ (БДІПЛ ОБСЄ), яке традиційно направляло в республіку спостережні місії, відмовилося від спостереження за поточною кампанією: у БДІПЛ ОБСЄ заявили, що МЗС Білорусії своєчасно не надіслав відповідне запрошення. Парламентські асамблеї ОБСЄ (ПА ОБСЄ) і Ради Європи (ПАРЄ) також не направляли своїх спостерігачів.

Зокрема, як повідомили у ЦВК Білорусі, посилаючись на складну епідеміологічну ситуацію, була знижена кількість національних спостерігачів на виборчій дільниці до трьох в дні дострокового голосування і до п’яти — в основний. Разом з тим зареєстровано рекордну кількість місцевих спостерігачів — майже 50 тис. Білоруські правозахисники стверджують, що в ході дострокового голосування були проблеми з допуском незалежних спостерігачів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Лукашенко заявив, що українці заздрять білорусам

Напередодні виборів у республіці Білорусь державне інформагентство БелТА з посиланням на правоохоронні органи повідомило, що під Мінськом були затримані 32 бойовики приватної військової компанії “Вагнера”, ще одного затримали на півдні країни. УНН детально розповідав про російських бойовиків, затриманих у Білорусі.

Варто зазначити, імена багатьох затриманих у Білорусі 33 бойовиків приватної військової компанії “Вагнера” є у списку сайту “Миротворець”. Більшість із них, за даними сайту, воювали на окупованій частині Донеччини. Водночас, як повідомляв УНН, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявляв, що Росія “не визнає українське громадянство” затриманих у Білорусі найманців ПВК “Вагнера”.

МЗС України, своєю чергою, стверджує, що бойовики ПВК “Вагнера” у Білорусі могли бути використані для дестабілізації ситуації в Білорусі напередодні президентських виборів. Додамо, що 5 серпня Володимир Зеленський та Олександр Лукашенко обговорили питання екстрадиції затриманих у Білорусі учасників воєнних дій на Донбасі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Венедіктова поговорила з генпрокурором Білорусі про екстрадицію “вагнерівців”: деталі

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.94
Bitcoin
$86,171.80
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,059.42
Ethereum
$2,049.87