В Беларуси начались президентские выборы

Для голосования, в частности, были созданы 44 участка за рубежом. В Украине это можно сделать в диппредставительстве Беларуси в Киеве.

Нынешними кандидатами на высший государственный пост зарегистрировано пять человек — жена оппозиционного блогера Сергея Тихановського Светлана, экс-депутат Анна Канопацкая, лидер кампании “Говори правду” Андрей Дмитриев, глава партии “Белорусская социал-демократическая Грамада” Сергей Черечень и действующий президент Александр Лукашенко.

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Предыдущая неделя голосований отличился задержаниями оппозиционно настроенных активистов и политиков, а также одной из самых массовых в истории республики акций протеста — митингом Тихановской в Минске 30 июля. По оценке правозащитников, мероприятие собрало более 60 тыс. человек.

Главным оппонентом для Лукашенко стала именно Тихановская, вокруг которой объединились представители ряда других сильных претендентов, которые не сумели пройти все этапы избирательной кампании и которым, в итоге, было отказано в регистрации Центральной избирательной комиссией (ЦИК) Беларуси. В республике, где глава государства не менялся 26 лет и результат голосования почти всегда был предсказуемым, нынешняя избирательная кампания имеет много неожиданных поворотов.

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Всего на выборах смогут проголосовать около 6,8 млн белорусов. Выборы считаются удачными, если в голосовании приняли участие более половины граждан.

Президент будет считаться избранным, если за него проголосуют более половины граждан, принявших участие в голосовании. Предполагается, что предварительные результаты будут объявлены ЦИК ближе к полуночи. Второй тур президентских выборов в Белоруссии проводился только в 1994 году. В других случаях Лукашенко побеждал в первом туре с большим преимуществом.

Так, например в 2015 году явка на выборах составила 87,22%. За Лукашенко отдали голоса 83,5% граждан, принявших участие в голосовании.

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Избирательная кампания в этом году проводилась в условиях протестных акций оппозиции, которые начали проводить митинги еще на этапе сбора подписей. Очереди из желающих поставить подпись в поддержку Тихановской выстраивались не только в Минске, но и других городах.

После того как Цепкало и Бабарыка отказали в регистрации, люди стали выходить на улицы, выстраиваясь в “цепи солидарности”. За время избирательной кампании, по данным местных правозащитников, силовики задержали около 1,4 тыс. человек, несколько сотен были арестованы. Международные правозащитные организации призвали белорусские власти освободить задержанных и прекратить репрессии в отношении гражданского общества.

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Нынешние выборы пройдут без участия наблюдателей от некоторых международных структур. Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ ОБСЕ), которое традиционно направляло в республику наблюдательные миссии, отказалось от наблюдения за текущей кампанией: в БДИПЧ ОБСЕ заявили, что МИД Белоруссии своевременно не направил соответствующее приглашение. Парламентские ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ) и Совета Европы (ПАСЕ) также не направили своих наблюдателей.

В частности, как сообщили в ЦИК Беларуси, ссылаясь на сложную эпидемиологическую ситуацию, было снижено количество национальных наблюдателей на избирательном участке до трех в дни досрочного голосования и до пяти — в основной. Вместе с тем, было зарегистрировано рекордное количество местных наблюдателей — почти 50 тыс. Белорусские правозащитники утверждают, что в ходе досрочного голосования были проблемы с допуском независимых наблюдателей.

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Накануне выборов в республике Беларусь государственное информагентство БелТА со ссылкой на правоохранительные органы сообщило, что в Минске были задержаны 32 боевика частной военной компании “Вагнера”, еще одного задержали на юге страны. УНН подробно рассказывал о российских боевиках, задержанных в Беларуси.

Стоит отметить, имена многих из задержанных в Беларуси 33 боевиков частной военной компании “Вагнера” есть в списке сайта “Миротворец”. Большинство из них, по данным сайта, воевали на оккупированной части Донбасса. В то же время, как сообщал УНН, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия “не признает украинское гражданство” задержанных в Беларуси наемников ЧВК “Вагнера”.

МИД Украины, в свою очередь, утверждает, что боевики ЧВК “Вагнера” в Беларуси могли быть использованы для дестабилизации ситуации в Беларуси накануне президентских выборов. Добавим, что 5 августа Владимир Зеленский и Александр Лукашенко обсудили вопросы экстрадиции задержанных в Беларуси участников военных действий в Донбассе.

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