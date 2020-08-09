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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 77594 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101138 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 106693 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 126572 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101028 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101874 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 08:59 • 103841 просмотра

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Опубликованы результаты экзит-полла на выборах в Беларуси: Лукашенко набрал 79,7%

Опубликованы результаты экзит-полла на выборах в Беларуси: Лукашенко набрал 79,7%

Киев  •  УНН

 • 36115 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. В 20:00 в Беларуси завершились президентские выборы. Также были обнародованы результаты национального exit poll. Так, за действующего президента страны Александра Лукашенко проголосовали 79,7% избирателей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "БЕЛТА"

Так, Молодежной лабораторией социологических исследований РСОО "БКМО" по заказу национального представительства Межгосударственной телерадиокомпании "Мир" в Республике Беларусь был проведен национальный exit poll (опрос на выходе из избирательных участков) на состоявшихся сегодня выборах президента Беларуси.

"По результатам exit poll Молодежной лаборатории кандидаты продемонстрировали следующие результаты: Александр Лукашенко набирает 79,7%, Светлана Тихановская 6,8%, Анна Канопацкая 2,3%, Андрей Дмитриев 1,1%, Сергей Черечень 0,9%. Против всех, по данным exit poll, проголосовали 9,2% избирателей", - говорится в сообщении.

Указано, что опрос проводился на 320 участках по всей стране. Интервьюеры предлагали проголосовавшим избирателям пройти анонимный опрос. Задавался вопрос о том, за кого респондент отдал свой голос. Ответили на вопрос 67,6%, отказались от ответа 32,4%. Всего было опрошено 12 340 человек. Выборка - многоступенчатая, комбинированная.

Как сообщал УНН, в Беларуси 9 августа стартовали шестые за годы независимости президентские выборы. Голосование на выборах началось в 08:00 (совпадает с киевским) на 5767 избирательных участках и завершилось в 20:00.

На пост президента претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, домохозяйка Светлана Тихановская и председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.

Нынешний президент Александр Лукашенко руководит Беларусью с 1994 года. Это самый длительный срок пребывания на выборной должности среди всех европейских глав стран.

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