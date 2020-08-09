Опубликованы результаты экзит-полла на выборах в Беларуси: Лукашенко набрал 79,7%
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. В 20:00 в Беларуси завершились президентские выборы. Также были обнародованы результаты национального exit poll. Так, за действующего президента страны Александра Лукашенко проголосовали 79,7% избирателей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "БЕЛТА"
Так, Молодежной лабораторией социологических исследований РСОО "БКМО" по заказу национального представительства Межгосударственной телерадиокомпании "Мир" в Республике Беларусь был проведен национальный exit poll (опрос на выходе из избирательных участков) на состоявшихся сегодня выборах президента Беларуси.
"По результатам exit poll Молодежной лаборатории кандидаты продемонстрировали следующие результаты: Александр Лукашенко набирает 79,7%, Светлана Тихановская 6,8%, Анна Канопацкая 2,3%, Андрей Дмитриев 1,1%, Сергей Черечень 0,9%. Против всех, по данным exit poll, проголосовали 9,2% избирателей", - говорится в сообщении.
Указано, что опрос проводился на 320 участках по всей стране. Интервьюеры предлагали проголосовавшим избирателям пройти анонимный опрос. Задавался вопрос о том, за кого респондент отдал свой голос. Ответили на вопрос 67,6%, отказались от ответа 32,4%. Всего было опрошено 12 340 человек. Выборка - многоступенчатая, комбинированная.
Как сообщал УНН, в Беларуси 9 августа стартовали шестые за годы независимости президентские выборы. Голосование на выборах началось в 08:00 (совпадает с киевским) на 5767 избирательных участках и завершилось в 20:00.
На пост президента претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, домохозяйка Светлана Тихановская и председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.
Нынешний президент Александр Лукашенко руководит Беларусью с 1994 года. Это самый длительный срок пребывания на выборной должности среди всех европейских глав стран.