Вибори у Білорусі: Тихановська оголосила про перемогу в першому турі на деяких виборчих дільницях

Це ділянки № 31 Жовтневого району, а також № 70 та № 37 Первомайського. Вона отримала більшість голосів на всіх трьох виборчих дільницях. На виборчій дільниці №37 за Олександра Лукашенка було 297 голосів, за неї — 838.

У свою чергу, білоруське видання Tut.by повідомляє, що на виборчій дільниці № 51 в Жовтневому районі Мінська Тихановська отримала 1226 голосів, Лукашенко — 394; на виборчій дільниці № 105 в Щомисліце, де знаходилися спостерігачі від “Правозахисників за вільні вибори”, 560 проти 338 на користь Тихановської, на сусідній ділянці 666 проти 335.

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Тихановська подякувала членам цих виборчих комісій за справедливий підрахунок і пообіцяла допомогу в разі їх звільнення.

На питання, що Лукашенко в тюрмі набрав більше 80 відсотків, Тихановська запропонувала дочекатися офіційних результатів.

Кандидат також повідомила, що не братиме участь в акціях протесту і буде в штаб-квартирі чекати офіційного оголошення результатів виборів Центральною виборчою комісією Республіки. У той же час Тихановська засудила затримання людей, які вийшли на вулиці білоруських міст.

Нагадаємо, у Білорусі сьогодні, 9 серпня, відбулись президентські вибори. О 20:00 (співпадає з часом Києва) виборчі дільниці були зачинені. У деяких білоруських містах правоохоронці почали затримувати людей, які після закінчення виборів залишились поблизу виборчих дільниць. Раніше видання “Радыё Свабода” повідомляло, що у Мінську після завершення голосування на президентських виборах площа Незалежності оточена, всі виходи на неї закриті.

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Перед цим були оприлюднені результати національного екзитполу. Так, згідно цих даних, за чинного президента країни Олександра Лукашенка проголосували 79,7% виборців, коли за основного опонента — Світлану Тихановську — лише 6,8%.