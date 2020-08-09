Выборы в Беларуси: Тихановская объявила о победе в первом туре на некоторых избирательных участках

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 89481 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 103197 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 128706 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108451 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128616 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101548 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102316 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104089 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101972 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101517 просмотра

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Выборы в Беларуси: Тихановская объявила о победе в первом туре на некоторых избирательных участках

Выборы в Беларуси: Тихановская объявила о победе в первом туре на некоторых избирательных участках

Киев  •  УНН

 • 15958 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. На пресс-конференции в штабе кандидата в президенты Светланы Тихановской назвали шесть избирательных участков в разных районах Минска, где, согласно официальным протоколам, кандидатура Тихановской с большим отрывом победила действующего президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Об этом пишет УНН со ссылкой на “Радыё Свабода”.

Это участки № 31 Октябрьского района, а также № 70 и № 37 Первомайского. Она получила большинство голосов на всех трех избирательных участках. На избирательном участке № 37 за Александра Лукашенко было 297 голосов, за нее — 838.

В свою очередь, белорусское издание Tut.by сообщает, что на избирательном участке № 51 в Октябрьском районе Минска Тихановская получила 1226 голосов, Лукашенко — 394; на избирательном участке № 105 в Щомислице, где находились наблюдатели от “Правозащитников за свободные выборы”, 560 против 338 в пользу Тихановской, на соседнем участке 666 против 335.

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Тихановская поблагодарила членов этих избирательных комиссий за справедливый подсчет и пообещала помощь в случае их увольнения.

На вопрос, что Лукашенко в тюрьме набрал более 80 процентов, Тихановская предложила дождаться официальных результатов.

Кандидат также сообщила, что не будет участвовать в акциях протеста и будет в штаб-квартире ждать официального объявления результатов выборов Центральной избирательной комиссией Республики. В то же время Тихановская осудила задержание людей, которые вышли на улицы белорусских городов.

Напомним, в Беларуси сегодня, 9 августа, состоялись президентские выборы. В 20:00 (совпадает со временем Киева) избирательные участки были закрыты. В некоторых белорусских городах правоохранители начали задерживать людей, которые после окончания выборов остались вблизи избирательных участков. Ранее издание “Радыё Свабода” сообщало, что в Минске после завершения голосования на президентских выборах площадь Независимости окружена, все выходы на нее закрыты.

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Перед этим были обнародованы результаты национального экзит-пола. Так, согласно этим данным, за действующего президента страны Александра Лукашенко проголосовали 79,7% избирателей, когда за основного оппонента — Светлану Тихановскую — лишь 6,8%.

На пост президента претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения “Говори правду” Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, домохозяйка Светлана Тихановская и председатель партии “Белорусская социал-демократическая Грамада” Сергей Черечень.

Нынешний президент Александр Лукашенко руководит Беларусью с 1994 года. Это самый длительный срок пребывания на выборной должности среди всех европейских глав стран.

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