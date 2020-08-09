Вибори у Білорусі: оновлені результати екзитполів за кордоном показали у Тихановської понад 81%

Зазначається, що дані наводяться з 21 закордонної виборчої дільниці, було опитано близько 8000 чоловік.

Згідно з оновленими даними, у Світлани Тихановської на цих виборчих дільницях — 81,57%, 9,42% відмовилися відповідати, у Олександра Лукашенка 5,89%, проти всіх 1,82%, у решти кандидатів близько 0,4%.

Нагадаємо, у Білорусі сьогодні, 9 серпня, відбулись президентські вибори. О 20:00 (співпадає з часом Києва) виборчі дільниці були зачинені. У деяких білоруських містах правоохоронці почали затримувати людей, які після закінчення виборів залишились поблизу виборчих дільниць. Раніше “Радыё Свабода” повідомляло, що у білоруському Мінську після завершення голосування на президентських виборах площа Незалежності оточена, всі виходи на неї закриті.

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Перед цим були оприлюднені результати національного екзитполу. Так, згідно цих даних, за чинного президента країни Олександра Лукашенка проголосували 79,7% виборців, коли за основного опонента — Світлану Тихановську — лише 6,8%.