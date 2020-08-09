Выборы в Беларуси: обновленные результаты экзит-полов за границей показали у Тихановской более 81%

Отмечается, что данные приводятся с 21 заграничного избирательного участка, было опрошено около 8000 человек.

Согласно обновленным данным, у Светланы Тихановской на этих избирательных участках — 81,57%, 9,42% отказались отвечать, у Александра Лукашенко 5,89%, против всех 1,82%, у остальных кандидатов около 0,4%.

Напомним, в Беларуси сегодня, 9 августа, состоялись президентские выборы. В 20:00 (совпадает со временем Киева) избирательные участки были закрыты. В некоторых белорусских городах правоохранители начали задерживать людей, которые после окончания выборов остались вблизи избирательных участков. Ранее “Радыё Свабода” сообщало, что в белорусском Минске после завершения голосования на президентских выборах площадь Независимости окружена, все выходы на нее закрыты.

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Перед этим были обнародованы результаты национального экзит-пола. Так, согласно этим данным, за действующего президента страны Александра Лукашенко проголосовали 79,7% избирателей, когда за основного оппонента — Светлану Тихановскую — лишь 6,8%.