Фалічний символ і розп'яття: на виборчій дільниці у Мінську влаштували мистецьку акцію

Так, акція відбулася у мінській школі №44, де розташована одна з ділянок для голосування. Кузьмич з'явився на виборчій дільниці у зеленому плащі до колін і отримав виборчий бюлетень. У кабінці для голосування він намалював на бюлетені фалічний символ і приклеїв папір собі на груди. Вийшовши з кабінки, Кузьмич зав'язав собі очі та став у вигляді розп'яття. А на його руках і ногах були сліди від червоної фарби, пише портал.

Зазначено, що в такому вигляді він простояв 30 секунд, після чого спокійно вийшов з приміщення, одягнувся і покинув територію школи. Загалом сама акція тривала близько трьох хвилин.

Крім того, перед проведенням акції, яка мала назву "Вірую", Кузьмич повідомив у письмовому вигляді її сенс. За словами художника, у Білорусі відсутній вибір. Вибори є церемонією ексцентричного фарсу, "що складається з перетину сучасного виду релігійного культу і... поведінки приматів". На думку Кузьмича, у державі ці інстинкти "зведені в релігійний культ". Мета акції, за його словами, - викрити устрій політичного світу, зазначає портал.

Як зазначено, вперше широка аудиторія почула про Олексія Кузьмича на початку жовтня 2019 року. Разом із п'ятьма іншими художниками він брав участь у виставці Національного центру сучасного мистецтва "Присутність". Тоді Кузьмич прийшов на відкриття в плащі на голе тіло, який потім скинув. Перед цим він випив таблетку віагри та прикрив себе вивіскою з написом "Міністерство культури". За його словами, так він хотів висловити протест проти "заборон і цензури у даній державній інституції".

Як повідомляв УНН, на виборчій дільниці у Пекіні білорусам після голосування на президентських виборах видають білоруське молоко і березовий сік.