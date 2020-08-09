Фаллический символ и распятие: на избирательном участке в Минске устроили художественную акцию

Так, акция состоялась в минской школе № 44, где расположен один из участков для голосования. Кузьмич появился на избирательном участке в зеленом плаще до колен и получил избирательный бюллетень. В кабинке для голосования он нарисовал на бюллетене фаллический символ и приклеил бумагу себе на грудь. Выйдя из кабинки, Кузьмич завязал себе глаза и стал в виде распятия. А на его руках и ногах были следы от красной краски, пишет портал.

Отмечено, что в таком виде он простоял 30 секунд, после чего спокойно вышел из помещения, оделся и покинул территорию школы. В общем сама акция продолжалась около трех минут.

Кроме того, перед проведением акции, которая называлась "Верую", Кузьмич сообщил в письменном виде ее смысл. По словам художника, в Беларуси отсутствует выбор. Выборы являются церемонией эксцентрического фарса, "состоящей из пересечения современного вида религиозного культа и… поведения приматов". По мнению Кузьмича, в государстве эти инстинкты"возведены в религиозный культ". Цель акции, по его словам, — разоблачить устройство политического мира, отмечает портал.

Как указано, впервые широкая аудитория услышала об Алексее Кузьмиче в начале октября 2019 года. Вместе с пятью другими художниками он участвовал в выставке Национального центра современных искусств "Присутствие". Тогда Кузьмич пришел на открытие в плаще на голое тело, который потом сбросил. Перед этим он выпил таблетку виагры и прикрыл себя вывеской с надписью "Министерство культуры". По его словам, так он хотел выразить протест против "запретов и цензуры в данной государственной институции".

Как сообщал УНН, на избирательном участке в Пекине белорусам после голосования на президентских выборах выдают белорусское молоко и березовый сок.