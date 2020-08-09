Выборы президента Беларуси: на участке в Пекине избирателям выдают молоко и березовый сок
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. На избирательном участке в Пекине белорусам после голосования на президентских выборах дарят белорусское молоко и березовый сок. Об этом рассказал глава участковой избирательной комиссии в Китае Роман Сокол, передает УНН со ссылкой на Белтелерадиокомпанию.
"На территории посольства Беларуси в Китае у нас образован избирательный участок на выборах Президента РБ. С учетом разницы во времени в 5 часов наш участок открывается первым. Сегодня мы ожидаем избирателей не только из Пекина, но и из Шанхая, Цидзиня и других городов. Конечно, пандемия коронавируса вносит свои коррективы в организацию голосования. На входе измеряем температуру, выдаем маски, антисептик. А после голосования каждому избирателю дарим родное белорусское молоко и березовый сок", - отметил Сокол.
Напомним, в Беларуси 9 августа стартовали шестые за годы независимости президентские выборы. Голосование на выборах началось в 08:00 (совпадает с киевским) на 5767 избирательных участках и завершится в 20:00.
Как сообщал УНН, возле посольства Беларуси в Киеве около 30 человек ожидали открытия участка для того, чтобы проголосовать на президентских выборах.