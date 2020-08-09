Выборы президента Беларуси: на участке в Пекине избирателям выдают молоко и березовый сок

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 89409 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 103173 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 128671 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108428 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128597 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101538 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102307 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104088 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101972 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101517 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Выборы президента Беларуси: на участке в Пекине избирателям выдают молоко и березовый сок

Выборы президента Беларуси: на участке в Пекине избирателям выдают молоко и березовый сок

Киев  •  УНН

 • 10708 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. На избирательном участке в Пекине белорусам после голосования на президентских выборах дарят белорусское молоко и березовый сок. Об этом рассказал глава участковой избирательной комиссии в Китае Роман Сокол, передает УНН со ссылкой на Белтелерадиокомпанию.

"На территории посольства Беларуси в Китае у нас образован избирательный участок на выборах Президента РБ. С учетом разницы во времени в 5 часов наш участок открывается первым. Сегодня мы ожидаем избирателей не только из Пекина, но и из Шанхая, Цидзиня и других городов. Конечно, пандемия коронавируса вносит свои коррективы в организацию голосования. На входе измеряем температуру, выдаем маски, антисептик. А после голосования каждому избирателю дарим родное белорусское молоко и березовый сок", - отметил Сокол.

Напомним, в Беларуси 9 августа стартовали шестые за годы независимости президентские выборы. Голосование на выборах началось в 08:00 (совпадает с киевским) на 5767 избирательных участках и завершится в 20:00.

Как сообщал УНН, возле посольства Беларуси в Киеве около 30 человек ожидали открытия участка для того, чтобы проголосовать на президентских выборах.

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