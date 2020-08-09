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Біля посольства Білорусі в Києві утворилася черга з охочих проголосувати на виборах

Біля посольства Білорусі в Києві утворилася черга з охочих проголосувати на виборах

Київ • УНН

 • 21593 перегляди

КИЇВ. 9 серпня. УНН. Біля посольства Білорусі в Києві близько 30 осіб очікували відкриття ділянки для того, аби проголосувати на президентських виборах. Про це повідомляє портал Tut.by, передає УНН.

"У Києві, до початку роботи ділянки, у черзі стояли не менше 30 осіб", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що офіційно за межами Білорусі зафіксовані 5319 виборців. На базі посольств і консульств створено 44 виборчі комісії.

Окрім того, черги на голосування виникли у посольстві Білорусі у Варшаві та Москві.

Нагадаємо, у Білорусі 9 серпня стартували шості за роки незалежності президентські вибори. Голосування на виборах почалось о 08:00 (збігається з київським часом) на 5 767 виборчих дільницях і завершиться о 20:00.

На пост президента претендують чинний глава держави Олександр Лукашенко, співголова громадського руху "Говори правду" Андрій Дмитрієв, колишній депутат нижньої палати парламенту Анна Канопацька, домогосподарка Світлана Тіхановська і голова партії "Білоруська соціал-демократична Грамада" Сергій Черечень.

Нинішній президент Олександр Лукашенко керує Білоруссю з 1994 року. Це найтриваліший термін перебування на виборній посаді серед усіх європейських глав країн.

Українські Національні Новини

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