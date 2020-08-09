Вибори президента Білорусі: на дільниці в Пекіні виборцям видають молоко та березовий сік

"На території посольства Білорусі в Китаї у нас утворено виборчу дільницю на виборах Президента РБ. З урахуванням різниці в часі о 5 годині наша дільниця відкривається першою. Сьогодні ми очікуємо виборців не тільки з Пекіна, але і з Шанхая, Цідзіня та інших міст. Звичайно, пандемія коронавірусу вносить свої корективи в організацію голосування. На вході міряємо температуру, видаємо маски, антисептики. А після голосування кожному виборцю даруємо рідне білоруське молоко і березовий сік", - зазначив Сокол.

Нагадаємо, у Білорусі 9 серпня стартували шості за роки незалежності президентські вибори. Голосування на виборах почалось о 08:00 (збігається з київським часом) на 5 767 виборчих дільницях і завершиться о 20:00.

Як повідомляв УНН, біля посольства Білорусі в Києві близько 30 осіб очікували відкриття ділянки для того, аби проголосувати на президентських виборах.