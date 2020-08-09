У містах Білорусі після виборів почали затримувати людей

Слід зазначити, що станом на 22:00 більшість білоруських веб-порталів ЗМІ не працюють. Доступ до інформації журналісти та громадяни ширять через месенджери, зокрема через Telegram.

Так, видання Tut.by повідомляє, що міліція перекрила площу Перемоги у Вітебську. “Людям дозволяють її перетинати, але як тільки хтось зупиняється, відразу підходять міліціонери і просять покинути її. Біля площі було три автозаки, один вже поїхав, кореспонденти бачили, як туди заводили людей”, — йдеться у повідомленні.

Схожа ситуація у Мінську. Видання пише, що у білоруській столиці ОМОН (АМАП) затримував людей біля дільниці для голосування в Веснянці. Зокрема, видання пише, що біля столичного готелю “Планета” затримують людей.

Раніше “Радыё Свабода” повідомляло, що у білоруському Мінську після завершення голосування на президентських виборах площа Незалежності оточена, всі виходи на неї закриті.

Видання NEXTA повідомляє, що на проспекті Машерова в Мінську люди вступили в сутички з ОМОНом. Як мінімум одній людині розбили голову.

Своєю чергою, у Бресті у опорного пункту на проспекті Машерова, 50 силовики вишикувалися в лінію на тротуарі, за ними стоять мікроавтобуси, автозаки, співробітники міліції.

“Люди заповнили все перехрестя Машерова і Радянської та кричать: „Міліція з народом“. Громадяни стали в зчеплення навпаки співробітників зі щитами. Через кілька хвилин жорстко затримали 10 осіб”, — пише видання.

Видання Meduza повідомляє, що біля білоруського посольства в Москві правоохоронці не дає людям підійти до диппредставництва.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Фалічний символ і розп’яття: на виборчій дільниці у Мінську влаштували мистецьку акцію

Нагадаємо, о 20:00 у Білорусі завершилися президентські вибори. Також були оприлюднені результати національного екзит-полу. Так, за чинного президента країни Олександра Лукашенка проголосували 79,7% виборців, коли за основного опонента — Світлану Тихановську — лише 6,8%.

Як повідомляв УНН, у Білорусі 9 серпня стартували шості за роки незалежності президентські вибори. Голосування на виборах почалося о 08:00 (збігається з київським) на 5767 виборчих дільницях і завершилося о 20:00.

На посаду президента претендують чинний глава держави Олександр Лукашенко, співголова громадського руху “Говори правду” Андрій Дмитрієв, колишній депутат нижньої палати парламенту Анна Канопацька, домогосподарка Світлана Тихановська і голова партії “Білоруська соціал-демократична Грамада” Сергій Черечень.

Нинішній президент Олександр Лукашенко керує Білоруссю з 1994 року. Це найтриваліший термін перебування на виборній посаді серед усіх європейських глав країн.