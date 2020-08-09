В городах Беларуси после выборов начали задерживать людей

Следует отметить, что по состоянию на 22:00 большинство белорусских веб-порталов СМИ не работают. Доступ к информации журналисты и граждане распространяют через мессенджеры, в частности через Telegram.

Так, издание Tut.by сообщает, что милиция перекрыла площадь Победы в Витебске. “Людям позволяют ее пересекать, но как только кто-то останавливается, сразу подходят милиционеры и просят покинуть ее. У площади было три автозака, один уже уехал, корреспонденты видели, как туда заводили людей”, — говорится в сообщении.

Похожая ситуация в Минске. Издание пишет, что в белорусской столице ОМОН (АМАП) задерживал людей возле участка для голосования в Веснянке. В частности, издание пишет, что у столичной гостиницы “Планета” задерживают людей.

Ранее “Радыё Свабода” сообщало, что в белорусском Минске после завершения голосования на президентских выборах площадь Независимости была окружена, все выходы на нее закрыты.

Издание NEXTA сообщает, что на проспекте Машерова в Минске люди вступили в столкновения с ОМОНом. Как минимум одному человеку разбили голову.

В свою очередь, в Бресте в опорный пункт на проспекте Машерова, 50 силовики выстроились в линию на тротуаре, за ними стоят микроавтобусы, автозаки, сотрудники милиции.

“Люди заполнили весь перекресток Машерова и Советской и кричат: „Милиция с народом“. Граждане стали в сцепления наоборот сотрудников со щитами. Через несколько минут жестко задержали 10 человек”, — пишет издание.

Издание Meduza сообщает, что у белорусского посольства в Москве правоохранители не дают людям подойти к диппредставительству.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фаллический символ и распятие: на избирательном участке в Минске устроили художественную акцию

Напомним, в 20:00 в Беларуси завершились президентские выборы. Также были обнародованы результаты национального экзит-пола. Так, за действующего президента страны Александра Лукашенко проголосовали 79,7% избирателей, когда за основного оппонента — Светлану Тихановскую — лишь 6,8%.

Как сообщал УНН, в Беларуси 9 августа стартовали шестые за годы независимости президентские выборы. Голосование на выборах началось в 08:00 (совпадает с киевским) на 5767 избирательных участках и завершилось в 20:00.

На пост президента претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения “Говори правду” Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацька, домохозяйка Светлана Тихановская и председатель партии “Белорусская социал-демократическая Грамада” Сергей Черечень.

Нынешний президент Александр Лукашенко руководит Беларусью с 1994 года. Это самый длительный срок пребывания на выборной должности среди всех европейских глав стран.