У Мінську оточили центральну площу — ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. У білоруському Мінську після завершення голосування на президентських виборах площа Незалежності оточена, всі виходи на неї закриті. Про це повідомляє УНН з посиланням на білоруську службу "Радыё Свабода"
Уточнюється, то кордони міліції стоять на вулицях Берсан, Ленінградська, Бобруйська, Немига, біля готелю "Мінськ", біля Головпоштамту. У дворах і на території кампуса є спецтехніка. На площі М'ясникова, крім міліцейської техніки, техніка у військовому камуфляжі, вози з колючим дротом, багато автобусів і машин з чекістами.
Зазначається, по периметру від Адміністрації президента до Будинку офіцерів біля Жовтневої площі стоїть військова техніка. Олександрівська площа перекрита, у центральному супермаркеті один вхід.
Потяги мінського метрополітену, пише видання, більше не зупиняються на п'яти станціях: "Жовтнева", "Купалауська", "Першотравнева", "Немига" і "Фрунзенська". Також відсутній наземний транспорт у напрямку Стелли на проспекті Незалежності, який, як зазначено, згадувався в телеграм-каналах як можливе місце збору людей.
"Весь центр Мінська заблокований", - йдеться в повідомленні.
На перетині проспекту Незалежності та вулиці Козлова водії включають сигналізацію. Водії та пасажири висовують руки з машини з білими стрічками. Крім того, як зазначено, молоді люди з білими браслетами на руках йдуть на проспект Незалежності в Мінську.
Як повідомляв УНН, у Білорусі завершилися президентські вибори. Згідно з оприлюдненими даними exit poll, за чинного президента країни Олександра Лукашенка проголосували найбільше опитаних виборців - 79,7%.