В Минске оцепили центральную площадь — СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. В беларусском Минске после завершения голосования на президентских выборах площадь Независимости оцеплена, все выходы на нее закрыты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на беларусскую службу "Радыё Свабода"
Уточняется, то кордоны милиции стоят на улицах Берсан, Ленинградская, Бобруйская, Немига, возле гостиницы "Минск", возле Главпочтамта. Во дворах и на территории кампуса есть спецтехника. На площади Мясникова, помимо милицейской техники, техника в военной камуфляже, телеги с колючей проволокой, много автобусов и машин с чекистами.
Отмечается, по периметру от Администрации президента до Дома офицеров у Октябрьской площади стоит военная техника. Александровская площадь перекрыта, в центральном супермаркете один вход.
Поезда минского метрополитена, пишет издание, больше не останавливаются на пяти станциях: "Октябрьская", "Купалауская", "Первомайская", "Немига" и "Фрунзенская". Также отсутствует наземный транспорт в направлении Стеллы на проспекте Независимости, который, как отмечено, упоминался в телеграм-каналах как возможное место сбора людей.
"Весь центр Минска заблокирован", - говорится в сообщении.
На пересечении проспекта Независимости и улицы Козлова водители включают сигнализацию. Водители и пассажиры высовывают руки из машины с белыми лентами. Кроме того, как отмечено, молодые люди с белыми браслетами на руках идут на проспект Независимости в Минске.
Как сообщал УНН, в Беларуси завершились президентские выборы. Согласно обнародованным данным exit poll, за действующего президента страны Александра Лукашенко проголосовали больше всего опрошенных избирателей - 79,7%.