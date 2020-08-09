В Минске оцепили центральную площадь — СМИ

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 86151 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102419 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127516 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107760 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127890 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101372 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102171 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104064 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101962 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101509 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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В Минске оцепили центральную площадь — СМИ

В Минске оцепили центральную площадь — СМИ

Киев  •  УНН

 • 21736 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. В беларусском Минске после завершения голосования на президентских выборах площадь Независимости оцеплена, все выходы на нее закрыты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на беларусскую службу "Радыё Свабода"

Уточняется, то кордоны милиции стоят на улицах Берсан, Ленинградская, Бобруйская, Немига, возле гостиницы "Минск", возле Главпочтамта. Во дворах и на территории кампуса есть спецтехника. На площади Мясникова, помимо милицейской техники, техника в военной камуфляже, телеги с колючей проволокой, много автобусов и машин с чекистами.

Отмечается, по периметру от Администрации президента до Дома офицеров у Октябрьской площади стоит военная техника. Александровская площадь перекрыта, в центральном супермаркете один вход.

Поезда минского метрополитена, пишет издание, больше не останавливаются на пяти станциях: "Октябрьская", "Купалауская", "Первомайская", "Немига" и "Фрунзенская". Также отсутствует наземный транспорт в направлении Стеллы на проспекте Независимости, который, как отмечено, упоминался в телеграм-каналах как возможное место сбора людей.

"Весь центр Минска заблокирован", - говорится в сообщении.

На пересечении проспекта Независимости и улицы Козлова водители включают сигнализацию. Водители и пассажиры высовывают руки из машины с белыми лентами. Кроме того, как отмечено, молодые люди с белыми браслетами на руках идут на проспект Независимости в Минске.

Как сообщал УНН, в Беларуси завершились президентские выборы. Согласно обнародованным данным exit poll, за действующего президента страны Александра Лукашенко проголосовали больше всего опрошенных избирателей - 79,7%.

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