Массовые протесты в Беларуси начались после окончания выборов президента, которые, по данным национального экзит-пола, выиграл действующий президент республики Александр Лукашенко.
ЦИК Беларуси: на участках, где подсчитали голоса, лидером является Лукашенко
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко лидирует на участках, которые предоставили данные. Об этом 10 августа сообщила председатель ЦИК Беларуси Лидия Ермошина в эфире телеканала “Беларусь 1”, передает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.
По словам Ермошиной, уровень явки составил 84%. “Это еще не предел, так как Минск будет уточнен, но он немного изменится, он будет более 80%”, — сказала она.
“Касательно лидерства, несколько городов и районов во многих регионах сообщили. В Минске это Ленинский район без присоединенных к нему иностранных участков. Они должны отчитываться в 15:00. В Ленинском районе приняли участие более 64% избирателей. Почти 67% проголосовали за Лукашенко, почти 15% — за Тихановскую, а 8,5% — против всех на третьем месте”, — заявила глава ЦИК.
Похожие данные — с результатом Лукашенко от 80% до 94% — Ермошина обнародовала из Брестской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областей.
По данным государственного экзит-пола, обнародованного государственным агентством “БЕЛТА”, Александр Лукашенко победил на выборах президента Беларуси. В сообщении утверждается, что Лукашенко получил 79,7% голосов. Второе место заняла оппозиционная кандидат Светлана Тихановская (6,8%), третье — Анна Канопацька (2,3%).
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