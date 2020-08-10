ЦИК Беларуси: на участках, где подсчитали голоса, лидером является Лукашенко

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 84595 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102181 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127128 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107571 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127622 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101321 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102130 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104060 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101962 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101509 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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ЦИК Беларуси: на участках, где подсчитали голоса, лидером является Лукашенко

ЦИК Беларуси: на участках, где подсчитали голоса, лидером является Лукашенко

Киев  •  УНН

 • 14818 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко лидирует на участках, которые предоставили данные. Об этом 10 августа сообщила председатель ЦИК Беларуси Лидия Ермошина в эфире телеканала “Беларусь 1”, передает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.

По словам Ермошиной, уровень явки составил 84%. “Это еще не предел, так как Минск будет уточнен, но он немного изменится, он будет более 80%”, — сказала она.

“Касательно лидерства, несколько городов и районов во многих регионах сообщили. В Минске это Ленинский район без присоединенных к нему иностранных участков. Они должны отчитываться в 15:00. В Ленинском районе приняли участие более 64% избирателей. Почти 67% проголосовали за Лукашенко, почти 15% — за Тихановскую, а 8,5% — против всех на третьем месте”, — заявила глава ЦИК.

Похожие данные — с результатом Лукашенко от 80% до 94% — Ермошина обнародовала из Брестской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областей.

По данным государственного экзит-пола, обнародованного государственным агентством “БЕЛТА”, Александр Лукашенко победил на выборах президента Беларуси. В сообщении утверждается, что Лукашенко получил 79,7% голосов. Второе место заняла оппозиционная кандидат Светлана Тихановская (6,8%), третье — Анна Канопацька (2,3%).

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Массовые протесты в Беларуси начались после окончания выборов президента, которые, по данным национального экзит-пола, выиграл действующий президент республики Александр Лукашенко.

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