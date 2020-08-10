Правозахисники повідомили про 120 затриманих в день виборів у Білорусі

За даними на сайті центру, в Мінську були затримані 54 людини. Пізніше ця кількість зросла до 61. Серед них “Вясна” вказує, наприклад, спостерігачку на ділянці № 49, яка повідомила чоловіку, що затримана за підозрою в перешкоджанні виборів, журналіста телеканалу “Белсат”, а також виборців, яких затримали поруч з ділянками.

Одна людина була “побита ОМОНом”, її забрала швидка допомога, зазначає “Вясна”.

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В інших містах Білорусі, передає центр, були затримані 77 осіб, зокрема в Гомелі, Гродно, Вітебську, Бресті, Бобруйську, Полоцьку, Барановичах, Жлобіні. Пізніше “Вясна” розширила список до 79 осіб. За даними правозахисників, в регіонах були затримані журналісти, спостерігачі на дільницях, а також довірена особа кандидата в президенти Світлани Тихановської Олена Редькова і член її штабу Тетяна Босюк. Також центр уточнив, що одна людина була затримана в Гродно “за те, що співала пісню „Перемен“ (пісня Віктора Цоя — ред.)”.

У списки “Вясни” також включені люди, які не виходили на зв’язок з 8 серпня.

Масові протести в Білорусі почалися після закінчення виборів президента, які, за даними національного екзитполу, виграв діючий президент республіки Олександр Лукашенко.