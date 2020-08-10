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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 80400 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101470 просмотра

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4 марта, 13:25 • 106978 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 126912 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101116 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101947 просмотра

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Правозащитники сообщили про 120 задержанных в день выборов в Беларуси

Правозащитники сообщили про 120 задержанных в день выборов в Беларуси

Киев  •  УНН

 • 16747 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. В день основных выборов президента Беларуси задержали более 120 человек, сообщил правозащитный центр “Вясна” по состоянию на 01:10 по времени Киева 10 августа, передает УНН.

По данным на сайте центра, в Минске были задержаны 54 человека. Позже это количество возросло до 61. Среди них “Вясна” указывает, например, наблюдательницу на участке № 49, которая сообщила мужу, что задержана по подозрению в препятствовании выборов, журналиста телеканала “Белсат”, а также избирателей, которых задержали рядом с участками.

Один человек был “избит ОМОНом”, его забрала скорая помощь, отмечает “Вясна”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В сети появилось видео наезда автоазака на человека во время протестов в Минске

В других городах Беларуси, передает центр, были задержаны 77 человек, в том числе в Гомеле, Гродно, Витебске, Бресте, Бобруйске, Полоцке, Барановичах, Жлобине. Позже “Вясна” расширила список до 79 человек. По данным правозащитников, в регионах были задержаны журналисты, наблюдатели на участках, а также доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской Елена Редькова и член ее штаба Татьяна Босюк. Также центр уточнил, что один человек был задержан в Гродно “за то, что пел песню „Перемен“ (песня Виктора Цоя — ред.)”.

В списки “Вясна” также включены люди, которые не выходили на связь с 8 августа.

Массовые протесты в Беларуси начались после окончания выборов президента, которые, по данным национального экзит-пола, выиграл действующий президент республики Александр Лукашенко.

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