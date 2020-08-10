У мережі з'явилось відео наїзду автоазака на людину під час протестів у Мінську
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Запис, на якому видно, як автозак збиває в Мінську на проїжджій частині людини, опублікував новинний портал Tut.by, передає УНН, зокрема спираючись на інформацію “МБХ”, Meduza, NEXTA та низку інших білоруських ЗМІ.
З відео незрозуміло, звідки саме виїзджає машина. Після ДТП автозак не зупинився та виїхав за межі ділянки дороги, яка потрапила в кадр. Протестуючі винесли постраждалого з проїжджої частини. На запис також потрапили вибухи і клуби диму на дорозі.
Раніше про те, що в Мінську автозак збив людину, писала низка ЗМІ. Як передавав Tut.by, на місце ДТП приїхала швидка допомога.
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З посиланням на очевидців видання повідомило, що найбільше постраждали три людини. Зокрема, інші портали писали, що авто в’їхало в натовп протестуючих, а потерпілий стрибнув на бампер автозаку і впав під колеса.
Масові протести в Білорусі почалися після закінчення виборів президента, які, за даними національного екзитполу, виграв діючий президент республіки Олександр Лукашенко.
Увага! Відео містить шокуючий контент.
Внимание! Видео содержит шокирующий контент.
Автозак сбил протестующего в Минске. О состоянии пострадавшего пока ничего неизвестно. pic.twitter.com/bMIH4u7peD