В сети появилось видео наезда автоазака на человека во время протестов в Минске
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Запись, на которой видно, как автозак сбивает в Минске на проезжей части человека, опубликовал новостной портал Tut.by, передает УНН, в частности опираясь на информацию “МБХ”, Meduza, NEXTA и ряд других белорусских СМИ.
Из видео непонятно, откуда именно выезжает машина. После ДТП автозак не остановился и выехал за пределы участка дороги, которая попала в кадр. Протестующие вынесли пострадавшего с проезжей части. На запись также попали взрывы и клубы дыма на дороге.
Ранее о том, что в Минске автозак сбил человека, писали ряд СМИ. Как передавал Tut.by, на место ДТП приехала скорая помощь.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Минск заказывает дополнительные машины скорой помощи на ближайшие несколько дней
Со ссылкой на очевидцев издание сообщило, что больше всего пострадали три человека. В частности, другие порталы писали, что авто въехало в толпу протестующих, а пострадавший прыгнул на бампер автозака и упал под колеса.
Массовые протесты в Беларуси начались после окончания выборов президента, которые, по данным национального экзит-пола, выиграл действующий президент республики Александр Лукашенко.
Внимание! Видео содержит шокирующий контент.
Внимание! Видео содержит шокирующий контент.
Автозак сбил протестующего в Минске. В состоянии пострадавшего пока ничего неизвестно. pic.twitter.com/bMIH4u7peD