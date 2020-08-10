Мінськ замовляє додаткові машини швидкої допомоги на найближчі декілька днів

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. Співробітник однієї з підстанцій швидкої допомоги в Мінську повідомив “Радыё Свабода” на умовах анонімності, що їх підстанція зарезервувала ще чотири машини швидкої допомоги, передає УНН.

За словами джерела видання, на інші підстанції надійшло стільки ж машин — таких підстанцій в Мінську 11. Таким чином, на найближчі чотири дні в Мінську зарезервовано ще близько 40 машин швидкої допомоги, пише видання.

У лікарні швидкої допомоги Мінська відмовилися коментувати інформацію про поранених. Виданню сказали, що вони не можуть надати ніякої інформації без керівництва, і порадили передзвонити зранку.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Протести у Білорусі після виборів: Тихановська закликала силовиків зупинити насильство

Нагадаємо, у Білорусі 9 серпня відбулись президентські вибори. О 20:00 неділі (співпадає з часом Києва) виборчі дільниці були зачинені. У деяких білоруських містах правоохоронці почали затримувати людей, які після закінчення виборів залишились поблизу виборчих дільниць. Раніше видання “Радыё Свабода” повідомляло, що у Мінську після завершення голосування на президентських виборах площу Незалежності оточили, всі виходи на неї були закриті.

Перед цим були оприлюднені результати національного екзитполу. Так, згідно цих даних, за чинного президента країни Олександра Лукашенка проголосували 79,7% виборців, коли за основного опонента — Світлану Тихановську — лише 6,8%. Проте згодом у Тихановської оголосили про перемогу в першому турі на деяких виборчих дільницях. За інформацією закордонних спостерігачів, результати екзитполів за кордоном показали у Тихановської понад 81% голосів.

В ніч на 10 серпня в містах Білорусі розпочались масові протести та сутички з силовиками. Правоохоронці, зокрема співробітники ОМОНу (АМАПу), затримували людей, використовували світлошумові гранати, водомети та резинові кулі для розгону протестувальників. В окремих містах силовики опустили щити та не заважали діям протестувальників.

На посаду президента претендують чинний глава держави Олександр Лукашенко, співголова громадського руху “Говори правду” Андрій Дмитрієв, колишній депутат нижньої палати парламенту Анна Канопацька, домогосподарка Світлана Тихановська і голова партії “Білоруська соціал-демократична Грамада” Сергій Черечень.

Нинішній президент Олександр Лукашенко керує Білоруссю з 1994 року. Це найтриваліший термін перебування на виборній посаді серед усіх європейських глав країн.

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