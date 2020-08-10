Мінськ замовляє додаткові машини швидкої допомоги на найближчі декілька днів

Перед цим були оприлюднені результати національного екзитполу. Так, згідно цих даних, за чинного президента країни Олександра Лукашенка проголосували 79,7% виборців, коли за основного опонента — Світлану Тихановську — лише 6,8%. Проте згодом у Тихановської оголосили про перемогу в першому турі на деяких виборчих дільницях. За інформацією закордонних спостерігачів, результати екзитполів за кордоном показали у Тихановської понад 81% голосів.

В ніч на 10 серпня в містах Білорусі розпочались масові протести та сутички з силовиками. Правоохоронці, зокрема співробітники ОМОНу (АМАПу), затримували людей, використовували світлошумові гранати, водомети та резинові кулі для розгону протестувальників. В окремих містах силовики опустили щити та не заважали діям протестувальників.

На посаду президента претендують чинний глава держави Олександр Лукашенко, співголова громадського руху “Говори правду” Андрій Дмитрієв, колишній депутат нижньої палати парламенту Анна Канопацька, домогосподарка Світлана Тихановська і голова партії “Білоруська соціал-демократична Грамада” Сергій Черечень.